Ukraine : Le bilan des mesures prises par l'ambassade Maroc depuis Lviv

Depuis son transfert de Kiev vers Lviv, l’ambassade du Maroc a mis en place plusieurs mesures pour assister les ressortissants marocains sur le sol ukrainien. Ainsi, l’ambassade a indiqué ce vendredi qu’en concertation continue avec les responsables concernés, l'ambassadrice du Maroc en Ukraine, Fouz El Achabi, a tenu une réunion avec le représentant du ministère ukrainien des Affaires étrangères et le représentant de la sécurité et des frontières à Lviv. Au cours de cette réunion, l’ambassadrice a passé en revue les difficultés auxquels sont confrontés les citoyens marocains, appelant à leur faciliter les démarches pour leur permettre de quitter les terres ukrainiennes dans de bonnes conditions.

Parallèlement, le personnel de l'ambassade a été mobilisé aux quatre points de passage frontaliers avec Bologne, afin d'orienter les citoyens marocains vers les points de passage les moins fréquentés. À cet égard, la même source rappelle qu’une assistance médicale a été fournie, le 3 mars 2022, à Oussama Maani, l’étudiant marocain atteint d’une maladie neurologique, avant qu'il ne puisse quitter le territoire ukrainien.

L'ambassade affirme aussi suivre de près la situation des Marocains présents dans les villes de Soumy, Kharkiv, Kherson et Marioupol et rendre compte des difficultés rencontrées par les citoyens marocains en Pologne, en Slovaquie, Roumanie et Hongrie. La même source indique que des milliers de citoyens ont pu bénéficier de l'aide des membres de l'ambassade pour quitter l'Ukraine. Dans ce cadre, «plus de 150 laissez-passer ont été délivrés depuis le transfert de l'ambassade à Lviv».

«L'ambassade a pu résoudre certains problèmes liés au refus des documents de circulation électroniques à certains passages frontaliers» et «est intervenue auprès des autorités ukrainiennes pour régler la situation des quatre citoyens marocains détenus, avec l'aide de représentants de la communauté marocaine sur place». L’ambassade annonce enfin être en coordination «avec Moscou concernant les citoyens marocains qui ne sont pas enregistrés auprès de ses services» et qu’une «réunion d'urgence est prévue» ce vendredi avec les autorités ukrainiennes dans la ville de Lviv.