La sous-secrétaire d'État américaine attendue au Maroc et en Algérie la semaine prochaine

Le département d'État américain a annoncé, jeudi, que Wendy Sherman, sous-secrétaire d'État, se rendra en Turquie, en Espagne, au Maroc, en Algérie et en Égypte du 4 au 11 mars. Dans un communiqué, le département d’État a expliqué que lors de son voyage en Turquie les 4 et 5 mars, elle rencontrera le vice-ministre des Affaires étrangères Sedat Onal et d'autres responsables pour discuter de «l'invasion préméditée et injustifiée de l'Ukraine par Poutine».

La responsable américaine se rendra en Espagne du 6 au 8 mars pour participer à l'ouverture du dialogue américano-espagnol sur la cybersécurité, avec la secrétaire d'État espagnole aux Affaires étrangères et mondiales, Ángeles Moreno Bau. Au Maroc, où elle se rendra à Rabat et à Casablanca du 8 au 9 mars, Wendy Sherman conduira la délégation américaine au dialogue stratégique américano-marocain sur les questions politiques régionales.

Elle aura un déjeuner de travail avec le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita et rencontrera d'autres hauts responsables gouvernementaux, prononcera également des allocutions lors de la Journée internationale de la femme à laquelle participeront des entrepreneurs et des femmes d'affaires et rencontrera la jeunesse marocaine.

La responsable se rendra en Algérie du 9 au 10 mars, pour rencontrer le président Abdelmadjid Tebboune et discuter des questions bilatérales et régionales, poursuit le communiqué, qui annonce une réunion, le 10 mars, entre Wendy Sherman et le ministre des Affaires étrangères Ramtane Lamamra lors du cinquième Dialogue entre les États-Unis et l'Algérie. Enfin, la sous-secrétaire d’État se rendra, du 10 au 11 mars, au Caire.