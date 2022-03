Coup d'envoi du programme «Women in Leadership» de l'AUI et l'UM6P

L'Université Al Akhawayn à Ifrane (AUI) et l'Africa Business School (ABS) relevant de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) ont annoncé, jeudi à Casablanca, le lancement prochain du programme «Women in Leadership» pour promouvoir l'inclusion des femmes au Maroc et sur l’ensemble du continent africain.

Le programme, dont le lancement officiel est attendu le 21 mars prochain, est une opportunité pour les participantes d’engager un dialogue constructif, réfléchir sur leurs expériences quotidiennes et démystifier les barrières d’évolution dans les secteurs public et privé. Cette annonce a été faite à l’occasion d’une conférence débat autour du leadership féminin, placée sous le thème «Women Breaking the Glass Ceiling», laquelle a été marquée par la participation d’éminentes personnalités à l’instar de l’ex-ministre franco-marocaine, Najat Vallaud-Belkacem et la présidente de «Women in Africa», Hafsat Abiola, du Nigeria.

Conscients que le leadership féminin constitue la clé de voûte pour atteindre la diversité et l'inclusion, les panélistes ont examiné les moyens idoines d’en tirer profit en faveur d’un développement économique viable pour nos sociétés futures.

À ce titre, Mme Vallaud-Belkacem a expliqué que le programme s’assigne pour vocation à accompagner les femmes pour déployer leurs capacités, stimuler leurs compétences afin de prendre en charge des responsabilités dans divers domaines de la société, déplorant qu'aujourd'hui encore elles soient confrontées à plusieurs barrières. La condition féminine, la professeure affiliée à l’UM6P, fait l’objet de stéréotypes et de freins «parfois liés à la difficile articulation de la vie professionnelle et familiale qui les empêche dans les faits d'accéder au rang des décideurs, quand bien même elles ne s’autocensurent pas».

Pour sa part, le président de l'AUI, Amine Bensaid, a affirmé qu’à travers cette initiative, l'objectif est de briser le plafond de verre chez les femmes pour «contribuer dans le cadre de nos compétences à ce Maroc fort», convaincus que l'intégration de la femme est la condition sine qua none à la réalisation de cette ambition.