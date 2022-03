Maroc : L'approvisionnement des marchés est suffisant pour le Ramadan et les mois suivants

Le stock et les quantités des denrées alimentaires et autres produits de base sont suffisants pour répondre à la demande pendant le Ramadan et les mois suivants, a souligné jeudi le ministère de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit, lors d'une réunion dans le cadre du suivi de l’état de l’approvisionnement des marchés et des prix, ainsi que des mesures et procédures d’approvisionnement en produits de base à l’approche du mois de Ramadan 1443.

Cette réunion s’est déroulée en présence des ministres de l’Économie, de l’Agriculture, et de l’Industrie, des DG de l’administration des douanes et des impôts indirects, de l’Office national de la sécurité alimentaire, de l’Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses, de l’Office national des pêches, avec la participation des walis et des gouverneurs des provinces et préfectures et des secrétaires généraux, des chefs de divisions et de services concernés.

Selon les conclusions des enquêtes de terrain, il a été confirmé que le stock et les quantités prévues en denrées alimentaires et produits de base sont suffisantes pour répondre à la demande pour le Ramadan et les mois prochains. L’ensemble des opérateurs concernés ont œuvré de manière proactive, avec le soutien, l’accompagnement et le suivi des autorités, à programmer et à gérer les opérations nécessaires de production, d’importation, de stockage et de distribution, relève le ministère.

Les intervenants ont insisté sur la poursuite de la coordination pour le suivi de l’état du marché national et de l’évolution des prix, le suivi des mesures préconisées et la prise de dispositions supplémentaires nécessaires pour assurer l’approvisionnement régulier des marchés.

À ce propos, M. Laftit a donné ses instructions pour mobiliser et coordonner les efforts de toutes les autorités, administrations et instances concernées et des services de contrôle spécialisés ainsi que de faire preuve de la vigilance requise pour détecter tout dysfonctionnement potentiel dans l’approvisionnement et à y faire face, veiller à imposer le respect des dispositions juridiques. Il a enfin donné ses instructions pour activer les numéros d’appel pour permettre de soumettre les plaintes, signaler les fraudes, le manque d'approvisionnement ou les pratiques commerciales illégales.