A Genève, le Polisario et ses alliés pointent l’usage de drones par le Maroc

Les drones des Forces armées royales, est le nouveau cheval de bataille du Polisario. Saisissant la tenue à Genève, du 28 février au 1er avril, de la 49e session ordinaire du Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU, le mouvement séparatiste a organisé, hier, une conférence sur les avions sans pilote des FAR, à laquelle ont participé des représentants des pays proches.

La ministre des Affaires étrangères sudafricaine, Naldi Pandore, était parmi les intervenants. «Ce recours aux armes technologiques de pointe transgresse la convention de Genève et représente un véritable crime contre l’humanité», a estimé la cheffe de la diplomatie sud-africaine, qui semble avoir oublié que les drônes sont utilisés par de nombreux pays dans différents conflits.

La ministre de la Justice namibienne, Yvonne Dausab, a joué la même partition, condamnant une «violation des droits de l’Homme au Sahara occidental».

Mais le précurseur de cette campagne visant le recours aux drones par les FAR est l'Algérie. Le 30 janvier, son envoyé spécial pour le Sahara occidental, Amar Belani, a accusé, dans un communiqué, les autorités marocaines de «conduire des actes de guerre à l'Est du mur de sable et de commettre des assassinats extrajudiciaires ciblés, visant des civils, par l'utilisation de systèmes d'armes sophistiqués».

Dans une lettre adressée, le 2 février au secrétaire général des Nations unies, c'était au tour du Polisario de pointer l’utilisation par les FAR de «toutes sortes d'armes, y compris des drones, pour poursuivre la guerre d'extermination contre le peuple sahraoui». L’Algérie et le Polisario en ont remis une couche à l’occasion de l’ouverture, le 3 février, de la 42e session ordinaire du conseil exécutif de l’Union africaine à Addis-Abeba.

Pour rappel, le 13 novembre 2020, le Polisario a officiellement annoncé son retrait du cessez-le-feu conclu en 1991 sous l'égide de l'ONU, en réaction à la libération du passage d’El Guerguerate : «La bataille a commencé et la guerre a éclaté.» Depuis, il publie quotidiennement des communiqués sur les bombardements des positions tenues par les FAR à l’Est du mur de sécurité.