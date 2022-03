Ceuta : Construction des premiers logements collectifs pour accueillir les mineurs marocains

La Fondation SAMU, chargée de la prise en charge d'une partie des 300 mineurs marocains entrés à Ceuta en mai et encore dans la ville, a annoncé mercredi l’inauguration du premier logement collectif destiné à la prise en charge des mineurs marocains.

Ce premier logement a été inauguré au centre d'accueil d'urgence de Piniers en présence de la conseillère de la présidence et des relations institutionnelles du gouvernement de Ceuta, Mabel Deu (PP), rapporte Cope. Deux autres unités logements seront construits à Piniers par la Fondation qui les mettra à la disposition de la ville pour répondre aux besoins en matière de logement.

Accompagnée du président d'honneur du SAMU, Carlos Álvarez Leiva, et de son président et directeur général, Carlos González, Mme Deu a visité le bâtiment de 200m2 répartis sur deux étages et pouvant accueillir 36 personnes avec un salon, un bureau, une réserve et des toilettes.

Le bâtiment a été construit selon la technique de l'ossature métallique, répandue dans l’Amérique du Nord, qui lui permet, malgré son caractère provisoire, de présenter des conditions de durabilité élevée ainsi qu’une double isolation thermique et acoustique.

La capacité totale des trois logements permettra à la Fondation SAMU d’accueillir 108 résidents alors qu’elle héberge actuellement 167 mineurs à Ceuta. Plus d’une centaine d’autres mineurs sont pour leur part hébergés dans le centre La Esperanza, géré directement par le gouvernement de Ceuta.