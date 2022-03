Couverture sociale : Une coalition appelle à intégrer les travailleurs du sexe, les homosexuels et les migrants

Un collectif d'associations travaillant dans la lutte contre le sida et les hépatites virales a appelé, cette semaine, les autorités marocaines à intégrer plusieurs catégories dans la couverture sociale. Dans un mémorandum adressé aux présidents des groupes parlementaires, aux ministères de la Santé et de la protection sociale, de l’Économie et de la solidarité, au CNDH et au CESE et cité par Alyaoum 24, le collectif a expliqué qu’il s’agit des travailleurs du sexe, des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, des consommateurs de drogues injectables et des migrants irréguliers d'Afrique subsaharienne.

Formé par l'Association de lutte contre le sida (ALCS), l'Association Hasnouna de soutien aux usagers de drogues (AHSUD), l'Association Nawara pour le développement et le réseau d'associations «Mina», et d'autres ONG, le collectif a estimé dans son plaidoyer que le volet couverture maladie obligatoire est une priorité de la protection sociale pour les personnes vivantes ou affectées par le VIH et les hépatites virales. Il a rappelé les catégories clés précitées restent sous le fardeau du code pénal avec des lois criminalisant leurs pratiques, ce qui complique la possibilité de leur recensement et leur inscription sur les listes des registres sociaux pour le projet de couverture sociale.

Le collectif a rappelé que plusieurs secteurs professionnels discutent et signent des accords relatifs à la couverture sociale par l'intermédiaire de leurs représentants. Il a souligné à cet égard que les groupes clés qu'ils représentent restent «marginalisés de tous les mécanismes d'intégration approuvés par la loi-cadre, car ils ne disposent pas d'un syndicat ou d'une instance représentative et sont exclus du bénéfice de la carte RAMED qu’ils ne peuvent être recensés, compte tenu de la stigmatisation dont ils font l’objet».