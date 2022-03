VIH : Une Coalition appelle à l'inclusion des populations clés dans la couverture sanitaire universelle

Un collectif d'associations travaillant dans la lutte contre le sida et les hépatites virales a appelé, cette semaine, les autorités marocaines à l'inclusion des populations vivant avec le VIH ou à risque dans la couverture sanitaire universelle (CSU). Dans un communiqué publié le 1er mars, à l’occasion de la Journée Zéro Discrimination 2022, la Dynamique communautaire tire la sonnette d’alarme sur le risque d’exclusion des populations clés du chantier, pourtant porteur d’espoir, de mise en place d’une couverture sanitaire universelle, qui doit s’achever le 31 décembre 2022.

«Aujourd’hui, le chantier lancé par Sa Majesté en février 2021 d’élargissement de la protection sociale, dont la CSU, à tou.te.s les Marocain.e.s s’est concrétisé avec l’adoption de la loi n°09-21 en avril 2021 puis par la signature de conventions avec les corps professionnels. Ce processus a largement inquiété la société civile engagée dans les questions liées au VIH et aux hépatites, ainsi que l’ensemble des acteurs communautaires, qui se sont unis dans le cadre de cette Dynamique», poursuit le communiqué.

La société civile et les représentants des communautés y dénoncent «le manque de transparence et de concertation des secteurs gouvernementaux en charge de la mise en œuvre de la CSU et appellent à ne pas reproduire les mêmes erreurs». Aussi, le collectif indique avoir soumis un mémorandum commun adressés aux ministres impliqués ainsi qu’aux différents groupes parlementaires appelant à ce qu’aucun Marocain et aucune Marocaine ne soit exclu de la couverture sanitaire universelle. La même source rappelle que «l’échec du RAMED a démontré à quel point l’invisibilisation et la stigmatisation des populations clés contribuent à renforcer "la stigmatisation structurelle" qui les touchent, les excluant de l’accès aux soins et à la prévention». Et d'appeler les secteurs gouvernementaux concernés ainsi que les parlementaires à «associer la société civile et les représentants communautaires pour ne laisser personne en dehors de la couverture sanitaire universelle».

A noter que la Dynamique communautaire est composée de plusieurs ONG, dont l'Association de lutte contre le sida (ALCS), l'Association Hasnouna de soutien aux usagers de drogues (AHSUD) et l'Association Nawara pour le développement communautaire et plaide en faveur de l’inclusion effective des populations clés dans la couverture sanitaire universelle.