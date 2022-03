L’acteur franco-marocain Assaad Bouab à l’affiche de la sixième saison de «Peaky Blinders»

L’acteur franco-marocain Assaad Bouab est à l’affiche de la dernière saison de la série à succès de Netflix «Peaky Blinders», qui devrait être diffusée sur la plateforme de streaming ce printemps. L’artiste a exprimé sa joie de participer à la sixième saison du drame policier d’époque, qui se déroule au lendemain de la Première Guerre mondiale.

Sur ses réseaux sociaux, Assaad Bouab a confié que sa participation à la série était comme un rêve. Il a remercié le réalisateur Anthony Byrne «d’avoir rendu cela possible». Dans la nouvelle saison, le chef de gang Tommy Shelby (insterprété par Cillian Murphy) fait face à la menace de la montée du mouvement fasciste au Royaume-Uni. Elle est actuellement diffusée chaque semaine sur BBC One et est disponible sur BBC iPlayer, uniquement pour les téléspectateurs au Royaume-Uni, a indiqué Arab News.

Né d’un père marocain et d’une mère française, Assaad Bouab a grandi à Rabat. En 1998, il quitte la capitale marocaine pour Paris, où il commence des cours de théâtre. L’acteur multilingue a été révélé dans le film générationnel «Marock», réalisé par Laïla Marrakchi et sorti en 2005. Il est connu également pour ses rôles dans le drame de guerre «Days of Glory» (2006) ou encore «Whatever Lola Wants» (2007).

La même source a rappelé qu’Assaad Bouab a déjà joué dans des productions Netflix par le passé, comme le film dramatique de guerre «Ali et Nino», le thriller «The Bay of Silence» et la série «Messiah».