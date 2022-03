Rabat : Une marche des enseignants contractuels interdite par les autorités

Des enseignants contractuels ont manifesté, mercredi, lors d'un sit-in de protestation massive, dans le cadre d'une mobilisation nationale de trois jours coïncidant avec les procès de leurs collègues au tribunal de première instance de Rabat. Ils ont participé à ce sit-in en réponse à l'appel lancé par la Coordination des enseignants contractuels.

La mobilisation, qui a eu lieu devant le ministère de l'Éducation nationale dès 15 heures, a été marquée par des appels à l’intégration dans la fonction publique sans restriction ni condition, soit l’une des revendications principales des enseignants contractuels. Toutefois, les forces de sécurité sont intervenues pour disperser les manifestants alors qu'ils tentaient de se diriger du siège du ministère de l'Éducation nationale vers le bâtiment du Parlement, rapportent des sources médiatiques. La Coordination a ainsi publié une liste de 16 enseignants qui, selon elle, ont été arrêtés par les forces de sécurité lors de la dispersion de cette marche de protestation.

Les enseignants contractuels prévoient de retourner dans les rues de la capitale et devant le tribunal de première instance de la capitale, ce jeudi. Une date qui coïncide avec le procès de leurs collègues à la suite de manifestations précédentes ainsi qu’une réunion entre le ministère de l'Éducation et les syndicats les plus représentatifs du secteur, pour reprendre le dialogue social.

Il est à rappeler que l'accord que le gouvernement avait signé avec les syndicats du secteur n'inclue pas le dossier des enseignants des académies régionales de l’éducation et de la formation, un dossier qui a été renvoyé à un round ultérieur.