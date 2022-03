Bruxelles : La magistrate marocaine Jamila Sedqi lauréate de l'EIWLA 2022

La magistrate marocaine Jamila Sedqi a été primée, mercredi soir, à l’«European International Women’s Leadership Award» (EIWLA) 2022.

L’EIWLA, créé par le Forum international du leadership féminin, met la lumière sur des femmes «qui, à un certain moment de leur vie, ont décidé de suivre leur rêve, de rompre avec les obligations traditionnelles autour d'elles, de défier les domaines à prédominance masculine et d'agir de manière respectueuse, afin de donner l'exemple à toutes ces femmes qui n'osent pas (encore) faire entendre leur voix et développer leur potentiel».

Lors de la cérémonie de remise des prix, l’accent a été mis sur le parcours de Mme Sedqi, qui est actuellement avocate générale à la cour de cassation du Maroc, juge au tribunal administratif de l’Union africaine et présidente du forum de dialogue des magistrats africains. Mme Sedqi, qui a reçu le prix des mains de la vice-présidente du Parlement européen, Nicola Beer, a exprimé son immense honneur de représenter la femme marocaine, «émancipée, responsable et mère de famille».

Elle a rappelé que depuis les années 1990, la situation de la femme au Maroc a engrangé de nets progrès, en matière de promotion des droits des femmes aussi bien au niveau de la réforme du système judiciaire qu’au niveau du renforcement du cadre institutionnel et de développement de politiques publiques relatives à l’égalité des sexes.

Mme Sedqi a mis tout particulièrement en avant l’évolution de la place de la femme magistrate, indiquant à cet égard que sur 4 215 magistrats, 1 048 sont des femmes, soit 24,87 % de l’ensemble des magistrats du Royaume.

L’édition 2022 de l’EIWLA a également récompensé Chantal Hemerijckx (Belgique), Thao Kilbee (Vietnam, Belgique), Marie-Dolores Mabuila (RDC, Belgique), Monique Ouassa Kouaro (Bénin), Rita Ricketts (Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni) et Svetlana Spaic (Yougoslavie, Serbie, Paris).

Pour Radouan Bachiri, président du Forum international du leadership féminin, cet événement met à l’honneur le leadership de femmes qui inspirent et qui apportent des changements durables dans leur communauté, qui sont capables d’apporter des changements transformateurs que ce soit dans le domaine politique, éducatif ou de l’entrepreneuriat.