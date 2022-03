Une Marocaine participe au jeu d’aventure Koh-Lanta [Interview]

Qu’est ce qui vous a poussé à participer à Koh-Lanta ? Une volonté de se surpasser ?

Ce qui m’a poussé à participer à Koh-Lanta est le fait que cette aventure représente la survie ultime. Il n’y a pas plus grand que Koh-Lanta pour faire face à soi-même. J’ai été sportive toute ma vie, j’ai toujours été au-delà de mes limites avec le handball et mes coéquipiers à la demande de mes différents entraîneurs. Mais jamais autant que ce que Koh-Lanta demande. Disons que c’est la marche à gravir de plus.

Que représente Koh Lanta pour vous ?

Koh-Lanta représente tellement de choses, comme le dépassement de soi, l’adversité, le retour à l’essentiel de l’humain. Koh-Lanta m’a aidé à travailler sur mon moi intérieur et sur mon mental, ce qui est un plus pour mon métier de coach. J’ai beaucoup appris sur la gestion émotionnelle et le mental, ce que je transmets actuellement à mes élèves.

Quelles sont les difficultés majeures que vous avez rencontrées? Le manque de nourriture, d’hygiène ?

Il faut savoir que tout est vrai dans Koh-Lanta. Ma crainte était la faim, mais le cerveau se met vite en instinct de survie. La chose la plus difficile était les nuits pluvieuses. Les deux premières nuits ont été servies en pluie. Être constamment mouillée avec plus de 90% d’humidité. Donc en résumé, le pire c’était la première nuit et ensuite «notre odeur corporelle».

Vous êtes une ex-handballeuse, pouvez-vous nous parler de votre parcours sportif ?

J’ai été handballeuse pendant une vingtaine d'années. 15 ans à haut niveau. J’ai été très vite douée dans le sport en général. Mais le handball m’a beaucoup séduit. J’étais en sport études à 15 ans et ensuite premier contrat rémunéré à mes 16 ans. Je suis partie vivre à 17 ans à 300km de chez mes parents en Normandie. Une vie d’adulte assez précoce. Ce sport a été le fil conducteur de ma vie concernant les aptitudes physiques mentales mais aussi les valeurs humaines. Les sports collectifs sont la définition même d’une micro société. La vie en communauté, se battre pour vaincre ou perdre ensemble. Quoi qu'il arrive, j’en ai toujours tiré des leçons pour grandir un peu plus.

Quels candidats ont-ils le plus marqué dans votre édition et toutes les autres confondues ?

J’ai passé peu de temps sur le bateau avec Matteo, ce jeune danseur de 20 ans qui m’a marqué par son innocence, sa bonté et cette force pure, car j’admire l’exigence de son domaine. Je dirai aussi Claude, car fin stratège et grand sportif. Également, Géraldine cette année qui m’a aidé les deux premières nuits, je tremblais de froid et elle m’a donné sa veste, un souvenir gravé à jamais dans ma mémoire. Nous avons créé des liens si forts. C’est ça la magie de Koh Lanta.