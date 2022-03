France : La Fédération CGT des cheminots demande la gratuité des transports pour tous les réfugiés

Alors que la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a annoncé la gratuité des transports ferroviaires pour tous les réfugiés ukrainiens, ravivant les sentiments de hiérarchisation raciste entre les réfugiés d’Ukraine et ceux du Moyen-Orient ou d’Afrique, la Fédération CGT des cheminots a demandé, lundi, confirmation que la décision s’appliquerait bien à «tous les réfugiés» indépendamment de leurs «couleur de peau, origine ou religion réelle ou supposée».

Saluant dans un communiqué la décision «conforme aux valeurs du service public et plus généralement de l’élémentaire solidarité humaine», la CGT des cheminots a cependant rappelé que «les contrôleurs, les agents de la SUGE et le personnel SNCF en gare n’accepterait pas de devoir appliquer un délit de faciès ou quelconque mesure raciale».

Communiqué de la Fédération CGT des cheminots

La fédération rappelle également avoir proposé cette gratuité des transports ferroviaires pour les personnes réfugiées et interpellé les autorités françaises à cause des «entraves qui étaient faites aux réfugiés, en particulier en région PACA». En ce sens, le communiqué mentionne le drame de Menton en octobre dernier où un jeune ivoirien était mort électrocuté sur le toit d’un train, alors qu’il fuyait vraisemblablement un contrôle de police.

Ainsi, la Fédération demande, au président de la SNCF, une confirmation que «tous les réfugiés bénéficieront bien de la solidarité de l’entreprise publique et d’en préciser les conditions règlementaires», soulignant l’aide que pourrait apporter les associations d’aide aux réfugiés en délivrant des titres de transports ou en assistant l’accès des réfugiés.