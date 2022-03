Nasser Bourita s'entretient avec son homologue de Roumanie sur l'évacuation des Marocains établis en Ukraine

Le Maroc et la Roumanie ont convenu, mercredi, de poursuivre la coordination opérationnelle pour l’accueil en toute sécurité sur le territoire roumain des citoyens marocains venant d’Ukraine en vue de leur retour au Royaume dans les meilleurs délais.

L’annonce a été faite lors d’un entretien téléphonique entre le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita et son homologue roumain, Bogdan Aurescu, indique le ministère de Roumanie.

À cette occasion, M. Aurescu a présenté l’évaluation de la partie roumaine des développements sécuritaires préoccupants dans la région, assurant que son pays continuera à faire preuve de solidarité avec tous ses partenaires, notamment en offrant protection et assistance consulaire aux citoyens étrangers. Il a également présenté les mesures prises pour la bonne gestion des personnes en provenance des frontières, ainsi que la dynamique enregistrée ces derniers jours.

Glad to have a? call with Moroccan FM Nasser Bourita on the support provided by ?? for safe evacuation&transit of ?? citizens from Ukraine.Solidarity in times of crisis proves the ??-?? excellent cooperation at the 60th anniversary of diplomatic relations in 2022 @Marocdiplo_EN