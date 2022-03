Arrivée à Casablanca de 320 Marocains établis en Ukraine

Deux avions de la Royal Air Maroc (RAM) transportant 320 ressortissants marocains établis en Ukraine ont atterri, mercredi soir, à l'Aéroport international Mohammed V de Casablanca.

Le premier avion avait décollé dans l'après midi de la capitale polonaise Varsovie, alors que le deuxième avait assuré un vol direct de l'aéroport roumain de Bucarest, tous deux à destination de Casablanca. Les passagers ont effectué des tests de dépistage du Covid-19 à l'Aéroport international Mohammed V conformément au protocole sanitaire en vigueur.

Dans des déclarations à M24, plusieurs étudiants ont exprimé leur satisfaction et leur joie de pouvoir rejoindre leurs familles, suite à la détérioration de la situation en Ukraine et le lancement d'une invasion du pays par la Russie. La majorité des étudiants, ont-ils dit, ont été contraints d'opter pour des études à distance à cause de la guerre.

Ils ont salué les efforts consentis par le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger et les autorités compétentes pour assurer le retour des Marocains en toute sécurité, assurant que les procédures administratives étaient fluides.

D’autres passagers ont mis l’accent sur les conditions «très bonnes» du voyage, remerciant les autorités qui ne cessent de déployer tous les efforts nécessaires pour assurer le retour des Marocains bloqués en Ukraine.

Un troisième vol a été programmé ce mercredi en fin de soirée au départ de Budapest en Hongrie.

La RAM avait annoncé, mercredi, le renforcement de son offre en faveur des Marocains établis en Ukraine, avec deux nouveaux vols samedi prochain au départ de Kosice (Slovaquie) et Varsovie vers Casablanca, au même tarif fixe de 750 dirhams TTC. Ces vols viennent s’ajouter aux trois autres annoncés, mardi, par le transporteur national pour les 3 et 4 mars au départ de Bratislava, Bucarest et Budapest vers Casablanca.