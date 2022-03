Crise ukrainienne : Plus de 5300 Marocains ont pu quitter l'Ukraine [Ministère]

Le nombre des Marocains, qui ont quitté l’Ukraine via les postes frontières, a atteint ce mercredi à 17h46, 5.303 personnes, apprend-on auprès du Ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Appelé à évoluer, ce nombre est réparti entre la Slovaquie (2.123 personnes), la Pologne (1.500 personnes), la Hongrie (1.100) et la Roumanie (580 personnes).

Pour rappel, le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger a dépêché une vingtaine de fonctionnaires consulaires, dont quatre anciens consuls généraux, pour assister et aider les équipes des ambassades marocaines déjà sur le terrain, à accueillir et à fournir l’aide nécessaire aux Marocains dans les quatre pays limitrophes de l’Ukraine.

L'Ukraine comptait plus de 10.000 ressortissants marocains résidant.