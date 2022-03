Un Marocain décède à la frontière entre la Hongrie et l'Autriche, heurté par un train

Un Marocain de 28 ans a perdu la vue, mardi, dans un accident de train en Hongrie. Selon le média autrichien Vienna.at, qui cite un rapport de police sur le déroulement de l'accident près de Nickelsdorf, à la frontière entre l'Autriche et la Hongrie, la victime était accompagnée d’un autre Marocain, âgé de 22 ans. «Les deux Marocains marchaient sur les rails. Le plus jeune des deux a entendu le train et a pu s’écarter à temps. Il n'a été que légèrement blessé», explique le média, qui rappelle que le train en question est un «Express régional» qui se dirigeait vers la gare centrale de Vienne, depuis Györ, en Hongrie.

Selon les chemins de fer fédéraux autrichiens (ÖBB), le train ne s'est arrêté que sur le territoire autrichien, mais l'accident s'est produit du côté hongrois, raison pour laquelle les enquêtes sur le décès sont menées par les autorités hongroises. La direction de la police de l'État du Burgenland a toutefois indiqué que le jeune homme de 22 ans, qui a survécu au drame, a confirmé les faits.

«Comme il n'était pas clair au départ si d'autres personnes avaient été touchées, la zone a été longuement fouillée avec un hélicoptère. Cependant, il est rapidement devenu évident qu'il n'y avait que deux des hommes sur la route», explique la même source qui avance que les deux Marocains seraient des «demandeurs d’asile» et que le plus jeune a déposé une demande, dans ce sens, en Autriche.