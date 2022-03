Maroc : Un manuel pour lutter contre les discriminations dans les médias

Le «Manuel pratique de lutte contre les discriminations dans les médias» est un nouveau guide, publié récemment par la chaîne 2M, pour sensibiliser les professionnels du secteur et les encourager à concevoir des contenus non-discriminants. Présentée mardi à Casablanca, cette publication est adressée aux différents intervenants dans la création, la production, la diffusion et la promotion de contenus informatifs ou divertissants.

L’objectif est de conscientiser les professionnels afin de fournir des efforts supplémentaires et de doubler de vigilance en questionnant leurs contenus et leur adéquation avec les principes de non-discrimination. Le manuel propose aussi des outils pratiques de contrôle, en relation avec la question des femmes et des personnes en situation de handicap.

Selon des statistiques fournies par la chaîne, les femmes restent généralement sous-représentées et visées par des stéréotypes négatifs dans les médias. Dans le domaine de l’information, elles n’interviennent qu’à hauteur de 20% dans les nouvelles. Dans la fiction ou les productions publicitaires, les contenus restent entachés de clichés sexistes.

Quant à la représentation des personnes en situation de handicap, qui constituent près de 5% de la population marocaine totale, elles restent pratiquement absentes dans les médias de masse. Lorsqu’elles sont représentées, les personnes à incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle sont très souvent stéréotypées. Elles ne sont pas encore reconnues pour ce qu’elles sont, leur identité restant réduite à leur déficience.

Poser les jalons de la non-discrimination commence par les journalistes

Intervenant lors de la présentation du manuel, Idir Ouguindi, acteur associatif et militant en faveur des droits des personnes en situation de handicap a estimé auprès de Yabiladi que l’intérêt d’un manuel pareil «est un outils premier pour les personnes en situation de handicap et sa publication fait de la chaîne une pionnière pour essayer de travailler avec les journalistes, afin de changer leurs regard sur ces personnes, casser les stéréotypes et la stigmatisation dans sont victimes ces personnes». Pour lui, «les journalistes sont des transmetteurs d’informations, mais aussi de messages : ils influencent leurs concitoyens et le comportement au niveau de la société».

«Je pense qu’adopter les éléments et les recommandations de ce guide amènera à initier un changement dans la société. Nous arriverons ainsi à l’inclusion des personnes en situation de handicap dans toutes les sphères, à commencer par l’éducation, la santé, l’emploi, l’accessibilité et à consacrer une présence visible en tant que personnes à part entière, en dehors de leur déficience et de leur handicap.» Idir Ouguindi

Le militant estime que pour lutter contre les discriminations faites aux personnes en situation de handicap, au sein de la société ou dans les médias, il faut d'abord travailler sur les perceptions biaisées au sein des journalistes eux-mêmes et dans leur état d’esprit. Dans l’absolu, Idir Ouguindi considère surtout que «le changement de regard en lui-même commence par l’éducation, par la transmission et par le fait de faire de nos institutions de socialisation – l’école et le travail – des institutions inclusives des personnes en situation de handicap». «Je pense que si nous avons, en plus de cela, des journalistes informés, formés et sensibles à la question, il y aura un processus de ruissellement qui va amener à un réel changement au niveau de toutes les composantes de la société et à tous les niveaux», a-t-il souligné.

Un rôle de contrôle et de recommandation du régulateur

Pour veiller au maintien de cette ligne de conduite, le régulateur peut intervenir afin de garder l’équilibre entre sensibilisation à travers les médias et protection de la dignité des personnes en situation de handicap. Intervenant lors de la même rencontre, Latifa Tayah, directrice des études à la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA) a souligné auprès de Yabiladi que l’institution intervenait à plusieurs niveaux. «Le CSCA a un rôle délibératif. Il est amené à prononcer des décisions à l’encontre de tous les contenus porteurs de stéréotypes. Ensuite, on a un rôle de veille, pour nous enquérir des messages diffusés dans les contenus diffusés par les médias audiovisuels et nous assurer qu’ils ne portent pas atteinte à la dignité et à l’image des personnes en situations de handicap», a-t-elle expliqué.

Aussi, la HACA publie régulièrement des décisions et des recommandations pour que les médias incluent les personnes en situations de handicap dans les contenus, «mais aussi pour permettre à ces personnes d’accéder à ces contenus, notamment pour l’accès à l’information chez les personnes sourdes et malentendantes, et en particulier pendant les périodes de campagnes électorales».

«Nous rappelons les recommandations de l’accessibilité régulièrement. Lors des élections de 2021, nous avons formulé par exemple une recommandation sur la question. Nous faisons ensuite le suivi, pour évaluer quantitativement à la fois cette accessibilité mais aussi les contenus qui vont traiter de la question du handicap. Les personnes dans cette situation ne doivent pas être assignés à s’exprimer uniquement sur le handicap, mais à parler de tous les sujets de société.» Latifa Tayah

Présidente du Comité Parité et Diversité de 2M et directrice du pôle Support, Khadija Boujanoui considère ainsi ce manuel propose des pistes d’amélioration à différents niveaux. Il répond ainsi à un double objectif, illustré par «la sensibilisation des professionnels à la problématique de la représentation médiatique des femmes et des personnes en situation de handicap, mais aussi par l’aide à une meilleure identification des situations susceptibles d’être discriminatoires». Dans cette même philosophie, la chaîne a déjà mis en place une charte «pour la valorisation de l’image de la femme» et une charte sur le handicap.