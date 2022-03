«A long terme, le Maroc pourrait tirer profit d’une Russie affaiblie par son invasion de l’Ukraine»

La guerre, décrétée par le président Vladimir Poutine, contre l’Ukraine entre dans son septième jour, quels en sont les impacts sur le Maroc ?

D’abord, cette crise a des répercussions sur la scène internationale. De part son statut de membre permanent au Conseil de sécurité de l’ONU, la Russie est une puissance mondiale. L’Ukraine est aussi un grand pays ayant son influence au sein de la communauté internationale et sa place dans l’économie mondiale. Depuis le début de la guerre, on constate une course entre l’Occident et la Russie pour convaincre les autres Etats à s’aligner sur leurs positions respectives.

Pour le Maroc, l’impact de cette guerre se fait déjà sentir par le retour forcé de milliers de ses étudiants qui étaient installés en Ukraine et par la hausse des prix constatée de certains produits alimentaires ainsi que des carburants. Dans ce contexte difficile, l’heure est à la vigilance et à la précaution.

Comment évaluez-vous la position annoncée par le ministère marocain des Affaires étrangères portant sur la guerre en Ukraine ?

Le royaume a adopté une position conforme aux principes de la légalité internationale. Dans son communiqué, le ministère des Affaires étrangères a réitéré son attachement au respect de l’intégrité territoriale de l’Ukraine et de tous les Etats souverains reconnus par les Nations unies, son rejet du recours à la force et surtout il a invité les belligérants à emprunter la voie du dialogue pour régler leurs différends.

Une position, conforme à la Charte de l’ONU et au droit international, qui s’inscrit en droite ligne de la politique étrangère du Maroc, qui commence à prendre forme ces dernières années. Elle traduit que le Maroc, en tant qu’acteur principal au niveau de sa région, est concerné par cette crise qui l’affecte aussi.

Est-ce que le Maroc pourrait gagner des points au niveau régional d’un éventuel enlisement de la Russie en Ukraine ?

Pour l’heure, et au regard des informations contradictoires qui parviennent de ce conflit, il est encore prématuré de dire avec précision si le Maroc va bénéficier de cette guerre, par exemple dans le règlement de la question du Sahara. Mais à moyen ou à long terme, le royaume pourrait tirer profit d’une Russie affaiblie diplomatiquement et économiquement par son invasion de l’Ukraine.

Que cherchait le président Vladimir Poutine en déclarant la guerre contre l'Ukraine ?

L’invasion russe en Ukraine est un acte illégitime et immoral ayant des conséquences sur la place de la Russie. Cette guerre risque de l’isoler sur la scène internationale. Par son intervention, Moscou cherche à rebattre les cartes de l’actuel ordre mondial pour affirmer son leadership par un recours aux armes. Un pari qui risque de se transformer en bourbier.