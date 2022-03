L'ONCF améliore son CA de 27% en 2021 avec 34,4 millions de voyageurs (+63,03%)

Le chiffre d'affaires (CA) consolidé de l'Office national des chemins de fer (ONCF) s'est établi à près de 3,93 milliards de dirhams (MMDH) au titre de l'année écoulée, en hausse de 27% par rapport à 2020.

Le CA au 4e trimestre 2021 a atteint, quant à lui, 1,07 MMDH, en amélioration de 39% par rapport à la même période un an auparavant, indique l'Office dans un communiqué sur ses indicateurs trimestriels, expliquant cette performance par la reprise du trafic voyageurs et la résilience des activités marchandises.

Le nombre de voyageurs transportés par l'ONCF a ainsi atteint 34,4 millions de personnes en 2021, contre 21,1 millions en 2020. Au seul 4e trimestre de 2021, le nombre de voyageurs transportés s'est élevé à 9,6 millions personnes (+31%). Au T4-2021, le transport fret a enregistré pour sa part une amélioration de 30% par rapport au T4-2020, alors que le transport des phosphates a accusé une baisse de 6%.

L'endettement net s'est situé quant à lui à 43,9 MMDH à fin décembre 2021, en légère baisse par rapport à la même période de l'année 2020. Pour les investissements enfin, ils ont atteint 521 millions de dirhams au titre de l'année 2021 et se sont limités à l'achèvement des opérations en cours, et aux projets de maintien de la sécurité et de la qualité de service.