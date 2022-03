Entrée de Ghali en Espagne : La partie civile accuse un haut gradé de la police de «mentir»

Dans l’enquête de l’entrée de Brahim Ghali en Espagne, la partie civile demande la comparution du commissaire principal au renseignement de police, Eugenio Pereiro, en tant que mis en cause et non plus en sa qualité de témoin.

La requête présentée par l’avocat, Antonio Urdiales, estime que ce haut gradé de la police a «menti» devant le juge d’instruction Rafael Lasala, lorsqu’il a déclaré qu’il ignorait l’existence d’un ordre du juge Santiago Pedraz du Trubunal de l’Audience nationale de localiser le chef du Polisario. Un ordre émis avant son l’hospitalisation à Logroño et ce, dans la cadre de l’enquête ouverte suite à la plainte déposée par l’opposant sahraoui Fadel Breika accusant Ghali de génocide.

Me. Urdiales affirme, dans sa demande, qu’il est nécessaire que le fonctionnaire «clarifie» l’identité du membre de la police qui a informé le ministre de l’Intérieur de l’arrivée de Ghali en Espagne. Pour rappel, le commissaire principal au renseignement de police, Eugenio Pereiro avait assuré au juge d'instruction, lors de son audition de fin novembre, qu'il avait appris l’arrivée en Espagne du chef du Polisario bien avant le 18 avril.



C’est en effet sous la pression de l’avocat Antonio Urdiales que le juge d’instruction Lasala avait auditionné l’ancienne ministre des Affaires étrangères, Arancha Gonzalez, en tant que «mise en cause» dans l’entrée de Ghali.