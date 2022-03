Déchets ménagers : Le calendrier des projets au menu de la 1ère réunion du comité de pilotage

Le comité de pilotage de la mise en œuvre du protocole d’accord relatif à la valorisation des déchets ménagers a tenu, cette semaine, sa première réunion pour discuter notamment de la gouvernance du programme et du calendrier des projets prioritaires à mener. Un communiqué de presse de la Direction générale des collectivités territoriales du ministère de l’Intérieur, parvenu à Yabiladi ce mercredi, rappelle que ce comité la gestion intégrée de la filière de traitement et de valorisation des déchets «constitue un objectif primordial en matière de sauvegarde de l’environnement, de développement durable et de renforcement de la résilience des Territoires aux changements climatiques».

Le comité de pilotage est présidé par le ministère de l’Intérieur et composé des ministères de l'Economie et des finances, de l’Industrie et du commerce, de la Transition énergétique et du développement durable et de l’Association professionnelle des cimentiers, signataires dudit protocole, indique le communiqué. Ce dernier ajoute que le partenariat entre les pouvoirs publics et l’Association professionnelle des cimentiers a ainsi pour objectifs : La réduction de 45%, à l’horizon 2030, des quantités de déchets à enfouir dans les centres d’enfouissement et de valorisation, contribuant ainsi à l’allongement conséquent de la durée de vie des décharges et de la valorisation du foncier avoisinant et atteindre un taux de valorisation de plus de 25% et un taux d’enfouissement ne dépassant pas 35%.

«Grâce à l’engagement de l’Etat, aux efforts déployés par les collectivités territoriales et l’implication du secteur privé, le secteur de la gestion des déchets ménagers a connu des améliorations importantes, en témoignent le taux de 96% réalisé en matière de professionnalisation de la collecte et de 63% en matière d’enfouissement contrôlé des déchets», rappelle le communiqué qui reconnaît que malgré tous ses efforts, la valorisation des déchets ménagers et assimilés, bien qu'inscrite parmi les objectifs du Programme national des déchets ménagers et assimilés «accuse toujours un retard, en effet moins de 8% des déchets sont valorisés, essentiellement par des acteurs informels».