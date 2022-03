Royaume Uni : Un enseignant suspendu après avoir présenté une photo de Ben Laden comme celle du Prophète Mohammed

Une école de l'Église d'Angleterre a suspendu un enseignant pour avoir montré une photo d'Oussama ben Laden comme celle du Prophète Mohammed lors d'un cours d'éducation religieuse. Selon The Telegraph, l’école secondaire mixte «All Saints Academy» à Dunstable, dans le sud-est du pays, a présenté de nombreuses excuses pour ce qu'elle a décrit comme des «images totalement inappropriées» utilisées dans une présentation pour une leçon de 10e année la semaine dernière.

Un élève irrité aurait fait part de ses inquiétudes à l'école au sujet de la diapositive de présentation, qui montrait une photo du terroriste d'Al-Qaïda à côté d'une légende indiquant qu'il s'agissait du prophète Mohammed et, dans la ligne ci-dessous, «le dernier prophète de l'Islam». L'école a ensuite fait face à une vague de réactions, dont celle de la communauté islamique britannique, après que l’information a été relayée par des médias, vendredi.

L’école a publié une brève déclaration sur les réseaux sociaux, ses dirigeants se disant «pleinement conscients d'une utilisation totalement inappropriée». «Dès que nous avons pris connaissance de son existence, l'image offensante a été supprimée de tous les appareils et une enquête immédiate a été lancée», a-t-elle expliqué. L’établissement a présenté également ses «excuses, sans réserve» pour l'offense causée par l'image.

The Telegraph précise toutefois que les critiques sur les réseaux sociaux se sont toutefois intensifiées au cours du week-end. Dimanche, l'école avait décidé de publier une déclaration plus détaillée sur les réseaux sociaux, reconnaissant à quel point elle avait enflammé les sensibilités religieuses. Le communiqué a révélé que le membre du personnel impliqué dans la leçon a été «immédiatement suspendu», dans l'attente d'une «enquête détaillée et rapide».

Response to incident on Friday 25 February (1/3) pic.twitter.com/Fw1q3lLvD5 — All Saints Academy Dunstable (@asadunstable) February 27, 2022

L'école a été contrainte de fermer pendant plusieurs jours après que des dizaines de manifestants se soient rassemblés aux portes pour demander que l'enseignant soit limogé.