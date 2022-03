Tata : Interpellation d'un extrémiste affilié à Daech pour son implication dans la préparation d'attentats

Le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ), sur la base d'informations de renseignements fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), a interpellé, tôt mercredi, un extrémiste affilié à Daech, pour son implication présumée dans la préparation de l'exécution de plans terroristes aux ramifications transfrontalières, dans le cadre d'un projet collectif visant à porter gravement atteinte à l'ordre public.

Le suspect, âgé de 27 ans, a été interpellé à la Caïdat d'Allogoum relevant du cercle de «Foum Zquid» aux environs de Tata. Selon les premiers éléments de l'enquête, le mis en cause a téléchargé et collecté plusieurs contenus numériques de sites extrémistes en vue de s'informer sur la fabrication d'explosifs ainsi que sur la conception d'engins explosifs en vue de les utiliser dans des opérations terroristes à l'aide d'une voiture piégée.

Les investigations ont également démontré qu'il préparait l'exécution de son projet terroriste sur incitation et en coordination avec un extrémiste s'activant à l'étranger ayant un lien avec des événements terroristes en Europe et qui était chargé de fournir les fonds et le soutien logistique pour l'achat d'armes et de matériel entrant dans la fabrication d'explosifs. Le suspect interpellé au Maroc était chargé de l’enrôlement et de l’embrigadement des personnes choisies pour l’exécution du plan terroriste dans le Royaume.

Les recherches ont révélé que le plan terroriste visait l'attaque de ressortissants étrangers au Maroc, certains hauts responsables de départements ministériels et sécuritaires, plusieurs établissements gouvernementaux, bancaires et des bâtiments sécuritaires sensibles dont les photos ont été téléchargées et mises à jour via des applications sur internet pour faciliter leur attaque.

Les perquisitions menées au domicile du suspect ont permis la saisie de substances entrant dans la fabrication d'explosifs, à savoir le soufre, la poudre de charbon, une quantité d'engrais, une balance électronique, de matériels informatiques sur la manière de fabrication des explosifs et d’affiches à caractère extrémiste, ainsi qu’un manuscrit faisant guise de «testament» où le suspect menace d’exécuter des opérations terroristes.

L'extrémiste interpellé a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête menée par le Bureau central d'investigations judiciaires sous la supervision du parquet chargé des affaires du terrorisme, en vue d’élucider les ramifications de ce projet terroriste et ses liens avec des organisations terroristes à l’étranger.