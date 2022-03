Ryanair annonce une nouvelle liaison Paris-Agadir pour l'été 2022

La compagnie aérienne irlandaise Ryanair a annoncé, mardi, son programme estival «le plus important jamais réalisé» à Paris-Beauvais, incluant 13 nouvelles destinations, dont la ville d'Agadir.

Le programme de l'été 2022 inclut 61 destinations et plus de 240 vols hebdomadaires, soit 53 de plus que lors de l'été 2019 avant la pandémie, précise le transporteur dans un communiqué. «Ryanair est ravi d'annoncer son plus grand programme parisien qui propose 13 nouvelles lignes vers des destinations fantastiques comme Agadir, Madère, Santiago, Leeds ou encore Malaga», a indiqué le directeur marketing de Ryanair, Dara Brady.

L’introduction de ces nouvelles lignes au départ de Paris-Beauvais «renforce notre engagement à accroître la connectivité, les options de voyage et le tourisme de la région, puisque Ryanair offre désormais 28% de capacité en plus qu’avant la pandémie», a-t-il souligné.

Mis en place à l'occasion des 25 ans de présence de Ryanair à l'aéroport parisien, ce programme a pour objectif d'aider la compagnie «à poursuivre sa croissance dans la région, après 25 années fructueuses».

Mi-février, la compagnie irlandaise avait déjà annoncé une nouvelle liaison aérienne pour l'été 2022 entre la capitale écossaise Édimbourg et la ville de Marrakech.