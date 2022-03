Ukraine : L’ambassade du Maroc déplacée à Lviv

L’ambassade du Maroc en Ukraine est désormais déplacée à Lviv, ville à l'ouest du pays, située à environ 70 km de sa frontière avec la Pologne. «Afin de prêter assistance aux citoyens marocains sur le territoire ukrainien, les membres de l'Ambassade du Royaume du Maroc à Kiev ont été déployés dans la ville de Lviv à proximité des passages des concitoyens souhaitant quitter l’Ukraine vers les pays limitrophes», a indiqué le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

A rappeler que le ministère a dépêché une vingtaine de fonctionnaires consulaires, dont quatre anciens consuls généraux, pour assister et aider les équipes des ambassades marocaines déjà sur le terrain, afin d'accueillir et fournir l’aide nécessaire aux Marocains dans les quatre pays limitrophes de l’Ukraine. De plus, le nombre de Marocains ayant réussi à quitter l’Ukraine via les pays frontaliers est passé à 2 030 mardi après-midi, selon les chiffres du ministère.