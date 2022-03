Nasser Bourita se réunit avec le président du Sénat égyptien

Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, s’est entretenu ce mardi 1er mars à Rabat, avec le président du Sénat égyptien, Abdel-Wahab Abdel-Razek, indique la MAP. Dans une déclaration à la presse à l’issue de sa rencontre avec le chef de diplomatie, le responsable égyptien a indiqué que le royaume «accorde un intérêt à tout ce qui est de nature à consolider les relations politiques entre les deux pays».

Abdel-Razek a précisé que la réunion a été l' «occasion pour échanger et réitérer la convergence de vues sur de nombreuses questions d’intérêt commun» et de «réitérer la ferme volonté des deux parties à hisser les relations bilatérales aux plus hauts niveaux».

Le président du Sénat égyptien est arrivé, hier à Rabat, pour prendre part, jeudi au congrès de la Ligue des Conseils de la choura, des Sénats et des Conseils similaires d'Afrique et du monde arabe.

Ces entretiens entre Nasser Bourita et Abdel-Wahab Abdel-Razek interviennent deux jours après l’échange téléphonique, du 27 février, entre le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, et son homologue égyptien, Sameh Choukri.