Rabat : Propriétaires de cafés, restaurants et commerces appelés à régulariser leur situation

La mairie de Rabat a appelé, lundi, les propriétaires de cafés et restaurants de la capitale à régulariser rapidement leur situation juridique et à obtenir une licence d'exploitation et une attestation administrative. Dans un message vidéo, la maire de Rabat, Asmaa Rhlalou a expliqué qu’une exception a été donnée par la mairie aux propriétaires et commerçants, bien que la loi soit claire à cet égard.

«Lorsqu’un propriétaire ne dispose pas d’une licence d'exploitation, un avertissement est envoyé et le commerce est fermé», rappelle-t-elle, en évoquant la volonté d’aider ces commerçants, sachant qu’ils ont été «impactés par la crise liée au Covid-19». Ainsi, pendant un délai maximum de 3 mois, à compter du 4 de mars prochain, les commerçants sont appelés à se rendre à la commune de Rabat qui mettra à leur disposition un guichet unique afin regrouper les différents services spécialisés dans l’octroi de licences d’exploitation, indique la maire de la capitale, précisant que ce guichet traitera exclusivement les dossiers destinés à régulariser la situation de ces commerces.

«Je demande à ces personnes de nous contacter directement. C’est une chance, car directement après l'expiration de ce délai de 3 mois à compter de la date du début de cette opération, la loi sera appliquée», fait savoir Asmaa Rhlalou. «Nous ne pouvons autoriser des commerces ne disposant pas d’autorisation. La commune de Rabat leur ouvre ainsi la voie pour régulariser leur situation de manière fluide et simple», conclut-elle.