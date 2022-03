Généralisation du programme Awrach à l'ensemble du territoire dès ce 1er mars 2022

Le programme Awrach sera généralisé à l'ensemble du territoire national ce 1er mars 2022, a annoncé, lundi, le département du Chef de gouvernement dans un communiqué.

Le lancement de cette troisième et dernière phase, donné lors d'une réunion du comité stratégique du programme, présidée par le Chef du Gouvernement, Aziz Akhannouch, concerne les provinces et préfectures de Fahs-Anjra, Larache, Tanger-Assilah, Tétouan, Berkane, Driouch, Nador, Oujda-Angad, Meknes, Fès, Ifrane, Sefrou, Taza, Kénitra, Rabat, Salé, Skhirat-Temara, Béni Mellal, Fkih Ben Salah, Khouribga. Il concerne également Ben Slimane, El Jadida, Casablanca, Mediouna, Mohammedia, Settat, El Kelaâ des Sraghna, Marrakech, Safi, Midelt, Agadir Ida-Outanane, Inezgane-Aït Melloul, Assa-Zag, Guelmim, Tan-Tan, Boujdour, Laâyoune, Ousserd.

M. Akhannouch a mis en exergue l'importance de ce programme innovant mis en place par le gouvernement, et qui vise à améliorer l'employabilité, renforcer les chances d’insertion professionnelle et créer des postes d’emploi directs, saluant la mobilisation et l’implication de tous les acteurs concernés, appelant à renforcer les efforts pour mettre en œuvre ce programme.

Pour sa part, le ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences, Younes Sekkouri a donné une présentation détaillée sur l’avancement de l'exécution du programme, en particulier sur les chantiers de l’inclusion durable, les chantiers publics temporaires.

Il a aussi été rappelé le système de gouvernance du programme qui vise à garantir la transparence et l’égalité des chances à travers les appels à projets initiés par les comités régionaux et provinciaux basés sur des règles et critères rigoureux pour sélectionner les entreprises, les coopératives et les associations.

Le programme Awrach cible les personnes ayant perdu leur travail à cause de la pandémie du Covid-19 ou ayant des difficultés d'accéder au marché du travail qui sont inscrites à l’ANAPEC en tant que chercheurs d’emploi ainsi que les secteurs et les entreprises touchés par la pandémie de Covid-19.