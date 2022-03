Oujda : L'UMP et CADOriental Europe signent 2 conventions au 1er Meeting des Marocains des deux rives

L'Université Mohammed Premier (UMP) d’Oujda a renforcé son partenariat avec les compétences marocaines établies à l’étranger, à l’occasion du 1er Meeting des Marocains des deux rives, tenu en fin de semaine à Oujda.

Cet évènement, organisé par l’UMP et le Collectif des associations pour le développement de l’Oriental en Europe (CADOriental Europe), en partenariat avec plusieurs départements et institutions partenaires, a été marqué par la signature de conventions de partenariat visant à mettre en œuvre des programmes de développement territorial au profit de la région de l’Oriental.

Les conventions ont été signées par le président de l’UMP, Yassine Zarhloule, et le président de CADOriental Europe, Abdelkhalek Hassini, dans le but de renforcer le partenariat conclu en mai 2021 entre les deux parties, en vue de construire une stratégie réfléchie du développement territorial juste et inclusif dans la région.

Intervenant à cette occasion, M. Zarhloule a mis en exergue le rôle des Marocains du monde dans le processus de développement de leur pays d’origine, notant que ce rôle est appelé à se renforcer dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau modèle de développement.

Le partenariat avec CADOriental Europe s’inscrit dans cette optique et vise à promouvoir la contribution intelligente au développement de la région dans de domaines comme l’agroalimentaire, la santé, l’intelligence artificielle, l’ingénierie culturelle, les sciences sociales et le sport, a-t-il ajouté.

Pour sa part, Malika El Alaoui, entrepreneure et actrice de la société civile, a souligné le rôle central de l’université dans le développement régional, relevant l’importance de bénéficier de l’expérience et de l’expertise des compétences marocaines installées à l’étranger.