Football : Rachid Taoussi est le nouvel entraîneur du Raja de Casablanca

Le Raja de Casablanca a annoncé, lundi, la nomination de Rachid Taoussi au poste de nouveau coach du club, en remplacement du Belge Marc Wilmots, limogé pour mauvais résultats. L'annonce de la désignation de Taoussi à la tête de la barre technique des Aigles verts a eu lieu au cours d'une conférence de presse tenue à Casablanca, en présence du président du club, Anis Mahfoud.

L'ancien sélectionneur national, qui a signé un contrat d'un an et demi, avait déjà entraîné le Raja lors de la saison 2015/2016. Il avait également dirigé plusieurs clubs marocains et étrangers. Il sera assisté par Mohammed El Bekkari et Bouchaib Lembarki, respectivement 1er et 2è assistants, alors que Said Dghay a été nommé entraineur des gardiens de but.