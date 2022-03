Ukraine : L’ambassadeur russe à Rabat tente de justifier l’«opération militaire» de Poutine

Valerian Shuvaev, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Russie au Maroc. / DR

La guerre en Ukraine continue de résonner au Maroc. Au 6ème jour de l’invasion de l’armée russe du territoire ukrainien, l’ambassadeur de Moscou à Rabat, Valerian Shuvaev a pris la plume pour adresser un message à ses «chers compatriotes et citoyens ukrainiens résidant au Maroc», ainsi qu'à ses «amis marocains qui entretiennent des relations amicales avec la Russie et l’Ukraine».

Reprenant fidèlement les éléments de langage du président Vladimir Poutine, notamment les prétextes avancés dans son discours du jeudi 24 février pour justifier la guerre, le diplomate a accusé «le régime installé à Kiev» de «suivre les traces de ses donateurs occidentaux».

Shuvaev a indiqué que «depuis le coup d’Etat militaire à Kiev de 2014, soutenu par l’Occident, la Russie a fait tout son possible pour le règlement de la situation en Ukraine par des moyens politiques». Contrairement à ce que l’ambassadeur a écrit dans son message, l’Ukraine a connu du 18 au 23 février 2014, une révolution ayant mis fin au pouvoir de l’ancien président, Viktor Ianoukovytch (24 février 2010-22 février 2014), considéré très proche de la Russie. D’ailleurs, après son départ du pouvoir, il a trouvé refuge à Moscou.

Dans sa défense de l’«opération militaire» décrétée par le président russe, l’ambassadeur précise que l’armée de son pays «ne frappe pas les villes et les localités ukrainiennes, tandis que les bataillons nationalistes ukrainiens (plus précisément, néo-nazis) continuent de bombarder des zones résidentielles dans le Donbass, tuant des civils et détruisant des infrastructures civiles».

Ce message, signé par Valerian Shuvaev, intervient moins de deux jours après l’exaspérationde l’ambassade de Moscou à Rabat contre des manifestations de solidarités des représentations diplomatiques de l’Union européenne au royaume avec l’Ukraine.