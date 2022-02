Ukraine : L’UA inquiète du traitement subi par les Africains qui quittent le pays

Le président de l’Union africaine, président du Sénégal, Macky Sall, et le président de la commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat, ont annoncé suivre de près l’évolution de la situation en Ukraine et être «particulièrement préoccupés par les informations rapportées selon lesquelles les citoyens Africains, se trouvant du côté Ukrainien de la frontière, se verraient refuser le droit de traverser la frontière pour se mettre en sécurité».

Dans une déclaration conjointe, les deux représentants rappellent que «toute personne a le droit de franchir les frontières internationales pendant un conflit et, à ce titre, devrait bénéficier des mêmes droits de traverser la frontière pour se mettre à l’abri du conflit en Ukraine, quelle que soit sa nationalité ou son identité raciale».

Sur les réseaux sociaux et dans les médias, des témoignages ont indiqué que les ressortissants issus de pays africains «sont l’objet d’un traitement discriminant inacceptable, choquant et raciste, en violation avec le droit international», dénoncent les deux représentants. A cet égard, ils exhortent «tous les pays à respecter le droit international et à faire preuve de la même empathie et du même soutien envers toutes les personnes qui fuient la guerre, nonobstant leur identité raciale».

Les deux présidents ont salué «l’extraordinaire mobilisation des États membres de l’UA et de leurs ambassades dans les pays voisins pour accueillir et orienter les citoyens Africains et leurs familles, qui tentent de traverser la frontière de l’Ukraine pour se mettre en sécurité».