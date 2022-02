Paris : Mohammed Sadiki participe à une réunion de ministres au Salon international de l’agriculture

Le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohammed Sadiki, a pris part ce lundi à Paris à une réunion des ministres de l’Agriculture et des hautes personnalités invitées à la 58e édition du Salon international de l’agriculture de Paris qui se tient du 26 février au 06 mars sous le thème «l’agriculture : notre quotidien, votre avenir !».

En marge de cette réunion ministérielle à laquelle ont pris part les ministres de l'Agriculture de plusieurs pays d’Afrique, d'Europe et d'Asie, M. Sadiki a tenu plusieurs rencontres bilatérales avec des ministres, hauts responsables et professionnels du secteur agricole.

La rencontre bilatérale avec son homologue français, Julien Denormandie, a porté sur le renforcement de la coopération entre le Maroc et la France dans les domaines de l’agriculture et de la pêche maritime, à travers notamment, la signature d’un accord de coopération dans les domaines de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la pêche et de l’aquaculture, de l’enseignement et de la recherche et du développement rural.

L'entretien avec le ministre français a aussi porté sur «la conjoncture mondiale qui a un impact sur les prix des produits alimentaires au niveau international. Mais également sur un certain nombre d'équilibres en termes d'échange, d'export, d'import et de marchés qui touchent la région méditerranéenne de manière globale», a ajouté M. Sadiki.

Le ministre a également tenu des rencontres et échanges avec la ministre Rwandaise de l’Agriculture et des ressources animales, avec les ministres de l’Agriculture et du développement rural et celui des Ressources animales et halieutiques de Côte d’Ivoire. Des échanges ont aussi été tenus avec le Secrétaire d’État de l’agriculture et du développement rural de Roumanie.

Le ministre, qui était accompagné de Ghita El Ghorfi, directrice de Morocco Foodex, a aussi rencontré les représentants de groupes agricoles français, notamment des céréaliers qui ont des relations avec le Maroc, mais également d'autres groupes et patrons d'entreprises agroalimentaires et d'industrie françaises «qui s'intéressent aux échanges avec le Royaume et à l'investissement au Maroc».