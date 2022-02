Service militaire au Maroc : Les critères fixés pour arrêter les listes finales

Le comité central des statistiques relatif au service militaire s’est réuni, lundi à Rabat, pour fixer les critères qui seront retenus pour extraire les noms des jeunes hommes et femmes appelés à effectuer le service militaire, à partir de la base de données des statistiques liées au service militaire. Une réunion qui s’est tenue «en application des instructions royales de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, Commandant Suprême et Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales», indique un communiqué du ministère de l’Intérieur parvenu à Yabiladi.

Ainsi, à la lumière des critères fixés par le comité central susmentionné, des listes seront extraites contenant les noms du nombre requis de conscrits pour former le prochain régiment, en tenant compte de la classification et des grades nécessaires à sa formation tels que déterminés par les autorités militaires compétentes. Ces listes seront référées aux autorités susmentionnées, afin d'engager les procédures relatives à la convocation des conscrits et à leur intégration au service militaire à la date prévue, explique-t-on.

La même source note que le nombre total de jeunes, hommes et femmes, qui ont rempli les procédures de recensement pour effectuer leur service militaire lors du dernier processus de recensement, qui s'est terminé le 10 février, a atteint un total de 178 166 personnes, dont 29 013 femmes, soit plus de 16% du nombre total de personnes inscrites.