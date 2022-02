Ukraine : Une conférence de presse à Rabat pour revenir sur la situation des étudiants bloqués

L’association marocaine des lauréats des universités et instituts ex-soviétiques (ALMUIS) a annoncé l’organisation, mardi 1er mars, d’une conférence de presse pour revenir sur la situation des étudiants marocains en Ukraine. Tenue sous le slogan «Les problématiques des étudiants marocains en Ukraine à la lumière de la guerre et les moyens de les résoudre», la rencontre est organisée par le comité de crise et de communication au sein de l’ONG.

«Les participants discuteront des derniers développements de la situation des étudiants marocains en Ukraine et les problématiques auxquelles ils font face, notamment pour atteindre les frontières avec les pays voisins et pour les traverser», poursuit le communiqué. «La situation des étudiants qui se trouvent toujours bloqués dans plusieurs villes de l’Ukraine et les moyens de les contacter» seront également abordés.

La conférence de presse sera marquée par la participation de parents d’étudiants qui demeurent bloqués en Ukraine et ceux dont le sort est inconnu», conclut le communiqué.