Allemagne : Des Marocains manifestent à Brême après la décision de hisser le drapeau de la «RASD»

Des dizaines de Marocains ont manifesté, dimanche, dans la ville allemande de Brême, condamnant la décision des parlementaires régionaux de hisser le drapeau de la «RASD» sur le bâtiment du parlement régional. Selon Marokko-Deutschland, les défenseurs de l'intégrité territoriale du royaume ont ainsi érigé une tribune devant le siège du parlement régional de la ville, pour protester contre la décision.

Les manifestants ont brandi des cartes complètes du Maroc, avec le Sahara. Ils ont également affiché des banderoles pour mettre en avant la proposition d’autonomie sous souveraineté marocaine.

Le média rappelle que les parlementaires régionaux ont décidé de «hisser le drapeau du Polisario sur le bâtiment du parlement régional», en commémoration de l’anniversaire de l’auto-proclamation de la «RASD» par le Front Polisario.

Die Demokratische Arabische Republik Sahara wurde am 27. Februar 1976 ausgerufen. Als Zeichen des Einsatzes der Bremischen Bürgerschaft für die Flüchtlinge in der Westsahara wird auf Beschluss des Parlaments an diesem Tag die Flagge der DARS gehisst. #HBBue pic.twitter.com/Z6AHUa3NpJ