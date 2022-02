Maroc : Chariot Limited obtient formellement la licence Rissana Offshore

La société d'exploration pétrolière et gazière Chariot Oil & Gas Limited a annoncé, ce lundi, l’obtention de la licence Rissana Offshore au Maroc à la suite d’une cérémonie de signature par le directeur Maroc de Chariot Pierre Raillard et la directrice générale de l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM), Amina Benkhadra, indique-t-elle dans un communiqué.

Cette licence prévoit l’octroi à Chariot de la gestion du permis de Rissana, attribué à une filiale de Chariot qui détiendra 75% des intérêts, tandis que l’ONHYM détiendra 25%. Rissana Offshore concerne une exploitation d’environ 8 489 km2 entourant le site offshore Lixus détenu par Chariot.

Pierre Raillard, Chariot Morocco Country Director, and Mrs Amina Benkhadra, General Director of ONHYM, at the signing ceremony for the Rissana Offshore Licence in Morocco. pic.twitter.com/nfrGjOFPnv