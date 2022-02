Ukraine : La RAM organise des vols de rapatriement depuis les pays frontaliers

La Royal air Maroc (RAM) va programmer des vols spéciaux pour la communauté marocaine résidant en Ukraine, composée majoritairement d’étudiants et souhaitant quitter le pays, en proie à une invasion militaire par la Russie. En concertation avec les autorités marocaines, les avions seront dépêchés dans différents aéroports des pays limitrophes, l’espace aérien ukrainien étant fermé depuis le début des frappes.

Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, la compagnie aérienne a indiqué qu’elle programmera trois vols à prix exceptionnels. Ils opéreront à partir du mercredi 2 mars, au départ de Bucarest (Roumanie), Budapest (Hongrie) et Varsovie (Pologne) en direction de l’aéroport de Casablanca. Le forfait a été fixé à 750 dirhams TTC tous frais inclus. Les voyages sont réservés exclusivement aux Marocains vivant Ukraine, à savoir les étudiants et les travailleurs résidents permanent, ainsi que les membres de la famille qui les accompagnent.

La RAM a appelé celles et ceux souhaitant profiter de ces vols à réserver leurs billets via le site Internet de la compagnie, ainsi que via ses centres d’appels et ses agences commerciales au Maroc et à l’étranger.