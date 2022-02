Ukraine : «Le passage des Marocains vers la Pologne se déroule sans entrave»

L’ambassade du Maroc en Pologne a mis en place un dispositif pour venir en aide aux Marocains qui traversent la frontière depuis l’Ukraine. «La majorité des Marocains qui ont contacté l’ambassade ont indiqué qu’ils étaient bloqués au niveau des frontières du côté ukrainien, au vu du nombre très important de personnes désirant quitter l’Ukraine», a expliqué ce dimanche l’ambassadeur du Maroc à Varsovie, Abderrahim Atmoun, dans des déclarations à 2m.ma et à la chaîne Al Aoula. Jusqu’à maintenant, plus 120 000 Ukrainiens ont en effet traversé cette frontière et d’autres attendent encore de passer.

L'ambassadeur du??en Pologne, Abderrahim Athmoun, a déclaré que les Marocains qui passent du territoire??au territoire??sont en sécurité et sont bien traités par les autorités??. (1/5) https://t.co/pNpCmVzF7E — AmbPologne Maroc (@PLauMaroc) February 27, 2022

La veille, des informations ont circulé via les réseaux sociaux, selon lesquelles les étudiants issus généralement des pays d’Afrique seraient confrontés à des difficultés, voire à des refus, pour passer la frontière. Dans sa déclaration, l’ambassadeur Abderrahim Atmoun a affirmé qu’«il n’y a aucun blocage au niveau de la Pologne», soulignant que «les Marocains peuvent traverser la frontière à travers les huit postes frontaliers».

«La mission a répondu à plus de 4 000 appels téléphoniques provenant des Marocains souhaitant quitter l’Ukraine via la frontière polonaise. Elle a également été en contact avec plus de 800 Marocains résidents en Ukraine, à travers trois groupes WhatsApp créés à cet effet», a-t-il déclaré.

Le gouvernement polonais dénonce de fausses informations

Pour sa part, la chancellerie du Premier ministre en Pologne a dénoncé une fake news, tout en insistant sur le fait que «les réfugiés fuyant l’Ukraine déchirée par la guerre entrent en Pologne, quelle que soit leur nationalité». Selon les données du gouvernement polonais, «le groupe majoritairement en besoin d’un refuge dans le pays sont les Ukrainiens, mais parmi ceux autorisés par les gardes-frontières à passer, il y a également des citoyens d’autres pays, tels que les Etats-Unis, le Nigéria, l’Inde, la Géorgie et d’autres».

Par la même occasion, l’exécutif polonais a appelé à mettre fin à la circulation de fausses informations sur les opérations de passages frontaliers depuis l’Ukraine.

#StopFakeNews! Refugees fleeing war-torn Ukraine are entering Poland regardless of their nationality. The dominant group in need of refuge in ?? are ??, but among those cleared by the Border Guard are also citizens of other countries such as: ??, ??, ??, ?? and others. pic.twitter.com/xDk8F1umU0 — Chancellery of the Prime Minister of Poland (@PremierRP_en) February 26, 2022

«Tous les réfugiés» fuyant le pays «seront admis en Pologne, quelle que soit leur nationalité, leur origine ethnique», a ajouté la chancellerie, qui a mis en place une page dédiée. Sur place, des reporters ont confirmé que des informations inexactes circulaient sur les réseaux sociaux, au sujet de la prise en charge des arrivants du côté polonais.

A French speaker is badly needed at these border points. Congolese, Senegalese and Ivorians coming across with no idea where to go or who to ask. Even more English speakers would help. — drew hinshaw (@drewhinshaw) February 27, 2022

Pour sa part, l’ambassadeur du Maroc en Pologne a souligné que la mission, «en coopération étroite et continue avec les autorités polonaises, œuvre pour faciliter le passage des ressortissants marocains». En chiffres, les autorités polonaises indiquent que 60 Marocains ont jusqu’à maintenant franchi la zone frontalière. «Ils ont reçu un laisser-passer de 15 jours et ont été reçus dans ces centres d’accueil, mais ils ne sont pas obligés de rester dans ces centres-là» sur toute la période, a expliqué Abderrahim Atmoun.

Par ailleurs, il a insisté que «les autorités polonaises ont confirmé que tous les Marocains arrivés en Pologne se trouvent jusqu’à maintenant en sécurité et en bonne santé, et sont bien traités» grâce à une assistance permanente. En Pologne, un élan de solidarité s’est créé autour des arrivants. Les Marocains résidents dans le pays, notamment dans les villes proches des huit points de passages frontaliers, «ont manifesté leur volonté de venir en aide à leurs concitoyens en cas de besoin», a rappelé l’ambassadeur.