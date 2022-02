Ukraine : «Guerre» entre les ambassades de Russie, du Royaume-Uni et de l’UE au Maroc

La guerre en Ukraine résonne au Maroc par des escarmouches diplomatiques. L’ambassade britannique, pour manifester son entière solidaire avec le peuple ukrainien, a décidé d’arborer les drapeaux du Royaume-Uni et de l’Ukraine côte à côte. Une initiative pour condamner «les attaques agressives de la Russie», selon les mots de la représentation. «Nous continuerons d'être aux côtés de l’Ukraine et de son peuple, tant que la démocratie et la souveraineté ukrainiennes sont menacées», a écrit l’ambassade sur sa page Facebook.

La Délégation de l’Union européenne à Rabat a également pris la même décision. Le drapeau ukrainien flotte aux côtés du drapeau de l’UE devant le siège et la résidence de l’ambassade des Vingt-sept. «Un symbole de notre solidarité et soutien indéfectible au peuple ukrainien. Plus que jamais, l’UE est aux côtés de l’Ukraine et sa population», a annoncé l’ambassadrice Patricia Llombart sur Twitter.

Outre ces manifestations de soutien aux les Ukrainiens, les ambassadeurs des pays membres de l’UE au Maroc se sont réunis avec leur homologue ukrainien en poste à Rabat. «Nous condamnons avec la plus grande fermeté l’agression militaire sans précédent et non provoqués de l’Ukraine par la Russie. Nous restons aux côtés de l’Ukraine et de sa population», a indiqué Mme Llombart.

Irritée par ces expressions de solidarité, l’ambassade de Russie au Maroc est passée à l’acte, lançant une riposte sur ses réseaux sociaux. «Où étiez-vous quand le régime ukrainien réalisait un vrai génocide des habitants du Donbass pendant les huit dernières années ? Pourquoi avez-vous fermé les yeux sur les crimes de guerre contre les civils, sur les meurtres de femmes, d’enfants et de personnes âgées, commis par le régime de Kiev envers de la population russe de l’Ukraine. Et Ce ne sont pas seulement les russes qui sont devenus les victimes du régime néonazi de Kiev. Le peuple ukrainien lui-même est devenu son otage. Ou bien vous aimez plus les régimes néonazis ?», s’est-elle interrogée. Un peu plus tard, la représentation diplomatique a également riposté contre la position exprimée par son homologue polonaise.

Dans son discours, jeudi 24 février, le président russe Vladimir Poutine a estimé que son offensive sur l’Ukraine visait «la protection des personnes, qui pendant huit ans ont subi les abus et le génocide du régime de Kiev».