L'association Al-Hasaniya Moroccan Women's Project primée à Londres

L'association marocaine Al-Hasaniya Moroccan Women's Project a reçu, vendredi soir, le Mayor's Award dans la catégorie organisation communautaire locale, en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle au service de la communauté du Borough de Kensington et Chelsea. Les candidats ont été proposés par des membres de la communauté et jugés par un jury, qui a sélectionné les personnes et les groupes qui se sont surpassés pour servir le Borough.

Ce prix récompense «les personnes et les organisations qui servent la communauté et font de Kensington et Chelsea un endroit où il fait bon vivre, travailler et apprendre». «Au nom de l'ensemble de l'arrondissement, je remercie les lauréats pour leurs contributions exceptionnelles», a déclaré à cette occasion le maire du Borough Royal de Kensington & Chelsea, Gerard Hargreaves.

Pour sa part, Souad Talsi, fondatrice d'Al-Hasaniya Moroccan Women's Project, a relevé que «la nomination elle-même est une reconnaissance du dur travail accompli par toutes les personnes concernées». «La pandémie a été particulièrement cruelle et notre travail a fait la différence pour que l'isolement ne se transforme pas en solitude», a-t-elle ajouté. «J'ai fondé cette petite mais formidable association caritative pour servir de porte-parole à tous les Marocains et arabophones, qui restent sous le radar, et la réussite des personnes qui profitent de notre accompagnement renforce notre conviction qu'ensemble nous sommes plus forts», a-t-elle plaidé.

Les lauréats ont été annoncés dans trois catégories différentes à savoir «contribution individuelle», «organisation communautaire locale» et, pour la première fois, «jeune personne». Ils recevront leur prix lors d'une cérémonie en mars. Parmi les lauréats de cette édition figurent des résidents qui ont donné de leur temps pour travailler bénévolement dans des banques alimentaires, aider les sans-abri, ainsi que les anciens combattants des forces armées.