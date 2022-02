LDC de la CAF : Le WAC augmente ses chances pour les quarts de finale après avoir battu le Zamalek

Le Wydad Casablanca s’est imposé à domicile face à l’équipe égyptienne du Zamalek (3-1), samedi soir au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, pour le compte de la troisième journée (groupe D) de la Ligue des Champions d'Afrique de football, augmentant ainsi ses chances pour atteindre les quarts de finale de cette compétition.

Les égyptiens du Zamalek ont surpris les hommes de Walid Regragui par un but dès la troisième minute, par le biais d'Ahmed Sayed Zizou. Le but a poussé les Wydadis à sortir de leur réserve pour mener des attaques plus audacieuses, ce qui a donné lieu à un but à la 27e minute, grâce à Zouhair El Moutaraji.

Le Wydad Casablanca ne s’est pas contenté de l’égalisation. Il a cherché à creuser l’écart, chose faite à la 37e minute grâce au but d'Amine Farhane. Yahya Jabrane a douché les espoirs du Zamalek de revenir au score avec une troisième réalisation, à deux minutes de la fin du temps réglementaire.

A la faveur de cette victoire, le Wydad Casablanca occupe la deuxième place avec 6 points, devant son adversaire du jour, le Zamalek (2 pts), et le Sagrada Esperança (1 pt). Pour le compte du même groupe, Petro Luanda, premier avec 7 points, a battu plutôt le Sagrada Esperança sur le score de 1 but à 0.

L’autre représentant du Maroc à cette compétition, le Raja Casablanca, a pris le meilleur sur le club guinéen de Horoya Conakry (1-0), vendredi au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca.