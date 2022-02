La droite veut monnayer l’appui de l’Espagne à Biden en Ukraine en intégrant Ceuta et Melilla à l’OTAN

La droite plurielle espagnole souhaite tirer profit de la guerre ouverte en Ukraine en réclamant, une nouvelle fois, de placer Ceuta et Melilla sous la protection de l’OTAN. L’ancien ministre des Affaires étrangères, José Manuel García-Margallo (2011-2016), et actuel eurodéputé du Parti populaire (PP), s'est fait l'avocat de cette intégration.

«Il est temps de demander à l’OTAN d’inclure Ceuta et Melilla sous le parapluie défensif de l’Alliance atlantique», a-t-il plaidé devant la presse. L’ex-chef de la diplomatie a estimé que ce serait «une juste contrepartie du soutien» affiché par l’Espagne aux Etats-Unis, dans le conflit armé entre la Russie et l’Ukraine.

Margallo a également avancé comme argument que son pays est un point d'entrée du gaz pour l’Union européenne, afin de convaincre le président Joe Biden d’inscrire Ceuta et Melilla dans le dispositif militaire de l’OTAN. «Actuellement l’Espagne a deux gazoducs : un qui relie Oran à Almeria et un autre du nord du Maroc à l’Andalousie qui ne fonctionne pas pour le moment, en plus de six stations de regazéification» du gaz naturel liquéfié (GNL).

Parallèlement à la sortie de l’ancien ministre des Affaires étrangères, un ex-général de l’armée, Agustin Rosety, aujourd'hui député Vox, défend la même revendication. Le militaire, a répété le narratif de son parti, ce samedi 26 février, lors d'une interview accordée au site Infodefensa, spécialisé dans les questions de ventes d'armes. «Nous avons besoin de nos alliés face aux menaces exprimées sur Ceuta et Melilla» par le Maroc, a-t-il alerté. Et de rappeler l’épisode de l’exode, les 17 et 18 mai, de milliers de Marocains à Ceuta, pour étayer sa version.

A l’opposé des Cassandre politiques et médiatiques en Espagne, le chef des armées espagnoles, l’amiral Teodoro López Calderón, avait affirmé, en novembre 2021, que Rabat ne constitue pas une «menace» pour les deux présides.

Pour rappel, la commission de Défense au sénat espagnol a rejeté, jeudi, une proposition de Vox, réclamant d’intégrer Ceuta et Melilla sous la protection de l’OTAN. Le prochain sommet de l’alliance atlantique sera organisé en juin prochain, à Madrid.