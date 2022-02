Maroc : La section otientale de la FMEJ élit un nouveau président

La section régionale de l’Oriental de la Fédération marocaine des éditeurs de journaux (FMEJ) a tenu, vendredi, une Assemblée générale extraordinaire, marquée par l’élection à l’unanimité d’un nouveau président, en la personne de Abdelali Jabri.

En plus d'Abdelali Jabri, le bureau de la section de la FMEJ de l’Oriental compte :

Anas Zizi, président délégué,

Ahmed El Arassi, vice-président pour la province de Nador,

Abdessamad Belaaziz, vice-président pour la province de Berkane,

Abbas Ayada, vice-président pour la province de Figuig,

Najib El Maâlem, vice-président pour la province de Figuig,

Mounia El Haddaoui, secrétaire générale,

Farid El Allali, secrétaire général adjoint,

Mahfoud Kaytouni, trésorier,

El Houssain Daoudi, trésorier adjoint,

Rachid Belmeki, coordinateur des affaires de communication,

Choukri Guendouzi, coordinateur des affaires de l’entreprise,

Siham Yahyaoui, coordinatrice des affaires sociales,

Mohamed El Achouri et Abdelouahed Oumoussa, conseillers.

L’Assemblée s’est tenue en présence des membres du bureau exécutif et des présidents d’autres sections régionales de la Fédération. Dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, le président de la FMEJ, Noureddine Miftah, a indiqué que cette Assemblée générale extraordinaire intervient une année après l’élection du précédent bureau de la section. Elle a pour but de donner un nouvel élan à cette représentation régionale et répondre à la volonté des membres de la FMEJ dans l’Oriental d’ouvrir une nouvelle page au service du secteur et de la région.

Cette étape organisationnelle s’inscrit dans le cadre de l’action de la FMEJ visant à mettre à niveau la presse régionale et à la placer au cœur du chantier de développement en cours dans la région, a-t-il ajouté, soulignant que ce projet ambitieux répond à la conviction qu’il ne peut y avoir de développement régional sans une presse régionale forte.

De son côté, Jabri, directeur de publication du journal électronique «GIL24.com», a déclaré que cette Assemblée générale extraordinaire ouvre une nouvelle étape sur la voie de la promotion des entreprises de presse sur les plans économique et médiatique, ajoutant que les entreprises médiatiques de l’Oriental souffrent de la faiblesse des moyens financiers, mais aussi du manque de déontologie dans la pratique du métier.

La section régionale de l’Oriental entend mettre en place des partenariats avec les institutions publiques et privées pour soutenir les entreprises de presse, et des programmes de formation dans le respect de la déontologie, en harmonie avec le programme de la FMEJ dans ce domaine, a-t-il affirmé.

Dans une déclaration finale sanctionnant les travaux de cette Assemblée générale extraordinaire, la FMEJ a souligné que cette rencontre «a été nécessaire pour garantir que la presse régionale au niveau de l’Oriental restera fidèle aux valeurs de la Fédération et aux règles professionnelles et de la déontologie», estimant que toute déviation de cette voie mettra à néant les espoirs de mise à niveau de cette presse afin qu’elle gagne la confiance de la société et le respect des acteurs.