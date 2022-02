Parlement : Le MP, l’USFP et le PJD réclament une réunion pour examiner la hausse des prix et la sécheresse

L’opposition parlementaire insiste sur le problème de la hausse des prix et la sécheresse impactant durement les ménages marocains. Ses composantes ont invité le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami (RNI) à appeler à une réunion urgente et conjointe des Commissions des finances et du développement économique des deux Chambres du Parlement, afin d'examiner les deux sujets.

Les groupes du Mouvement populaire (MP), USFP et le groupement du PJD affirment que leur requête est conforme à l’article 68 de la Constitution du 1er juillet 2011 et à l'article 237 du règlement intérieur de la Chambre basse. L’opposition réclame la présence à la réunion conjointe du ministre de l’Economie et des Finances, et du ministre de l'Agriculture, de la Pêche, du Développement rural, des Eaux et Forêts.

Les partis d’opposition représentés au Parlement ont déjà exigé la création d'un groupe de travail thématique portant sur les mesures à prendre en vue de contrôler les prix de produits de consommation sur le marché national.