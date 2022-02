La liste des postes-frontières ouverts aux Marocains pour quitter l'Ukraine

L’ambassade du Maroc à Kiev a renouvelé, ce vendredi après-midi, son appel à tous les citoyens marocains qui se trouvent sur le sol ukrainien, d’«adhérer aux directives et mesures de sécurité soulignées par les autorités ukrainiennes compétentes». Dans un deuxième communiqué de presse, la représentation diplomatique a annoncé que des passages frontaliers sont désormais ouverts pour les Marocains souhaitant quitter le pays, qui se trouve au milieu d’une guerre avec la Russie.

Ainsi, l’ambassade, en coopération avec les représentations diplomatiques du Maroc dans les pays voisins, a mis en place une liste des points de départs depuis l’Ukraine et des points d’arrivées situés en Pologne, en Hongrie, en Roumanie et en Slovaquie, avec les numéros de téléphones des contacts de liaison.

Plus tôt dans la journée, l'ambassade a annoncé que des cellules d’accueil en Roumanie, Hongrie et Slovaquie pour les Marocains souhaitant quitter l'Ukraine. La représentation diplomatique a également appelé tous les ressortissants marocains résidant dans le pays d’Europe de l’Est et ayant choisi de rester sur le sol ukrainien, à «respecter les directives et les mesures de sécurité demandées par les autorités ukrainiennes», de «ne pas quitter les logements sauf en cas d'extrême nécessité», de «conserver en permanence ses papiers d'identité» et de maintenir une «communication constante avec l'ambassade et la cellule de crise désignée à cet effet».