Ukraine : La cellule de crise rencontre une délégation des parents des étudiants marocains

Les membres de la cellule de crise constituée au sein du ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale et des Marocains résidant à l’étranger a rencontré, ce vendredi, une délégation des parents d’étudiants marocains résidant en Ukraine. Selon des sources bien informées, cette rencontre s'est déroulée dans «une ambiance conviviale». «Leurs interpellations ont été entendues sur la situation de leurs enfants ainsi que les mesures que les autorités marocaines prendront pour faciliter le retour de leurs enfants au pays», explique notre source.

«Nos ambassades en Roumanie, Hongrie, Pologne et Autriche s'efforcent d'obtenir les licences nécessaires pour faciliter le transit des membres de notre communauté aux postes frontières de ces pays, en particulier ceux qui n'ont pas de visa et de pass vaccination», assure-t-elle.

Vendredi, des familles d'étudiants marocains en Ukraine ont organisé une première manifestation devant le siège du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Elles ont exhorté le gouvernement à intervenir d'urgence pour trouver une solution pour leurs enfants bloqués en Ukraine. Les familles ont exigé une action diplomatique marocaine urgente, afin de protéger la vie des Marocains et pour discuter des moyens de les évacuer dès que possible, par les postes-frontières des pays voisins de l'Ukraine.