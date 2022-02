Rencontre autour du judaïsme marocain au Luxembourg

Le cercle Luxembourg-Maroc et la Fondation du judaïsme luxembourgeois ont organisé, jeudi soir à la cinémathèque du Luxembourg, une rencontre dédiée au judaïsme marocain, marquée par la projection du documentaire «Dans tes yeux je vois mon pays», de Kamal Hachkar.

Cette soirée cinématographique autour de l’histoire s’est déroulée en présence notamment du consul général du Maroc à Liège et au Grand-Duché du Luxembourg, Abdelkader Abidine, de Kamal Hachkar, de la présidente du cercle Luxembourg-Maroc, Amal Choury, des représentants de la Fondation du judaïsme luxembourgeois, des membres de la communauté marocaine au Luxembourg.

Le consul général a notamment mis l’accent sur l’importance de cette rencontre qui contribue à une meilleure connaissance de la diversité culturelle du Maroc, sa tolérance séculaire et son ouverture sur les autres civilisations. Il a mis en exergue la dimension juive qui constitue une des composantes essentielles de l’identité marocaine, évoquant la cohabitation des juifs et des musulmans au Maroc, dans la sérénité, le vivre ensemble et le respect mutuel.

Les initiatives royales, a-t-il souligné, se sont illustrées par des programmes de rénovation et de sauvegarde du patrimoine et des lieux de cultes juifs, dont la synagogue «Slat Attia» à Essaouira, la restauration de «Bayt Dakira» dans la même ville, la synagogue «Slat El Fassyine à Fès» classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, les réhabilitations des cimetières juifs au Maroc, ou encore l’édification en cours à Fès d’un Musée de la culture juive qui vient s’ajouter à celui de Casablanca.

À l’issue de la projection de son film, qui raconte l’histoire de deux Israéliens d’origine marocaine qui retournent au Maroc sur la trace de leurs parents, le réalisateur Kamal Hachkar a répondu aux nombreuses questions, notamment sur les conditions de tournage, le modèle que représente le Maroc en termes de tolérance, d’ouverture et de dialogue interculturel et les liens qu’entretiennent les jeunes générations avec leur pays d’origine.