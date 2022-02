Tanger abritera le 19e salon international «Connect aviation»

La 19e édition du salon international de l'Aviation «Connect aviation» se tiendra à Tanger en février 2023, indique un communiqué de l'Office national marocain du tourisme (ONMT) et l'Office national des aéroports (ONDA).

Les équipes de l'ONMT et de l’ONDA se sont rendues cette semaine à Tampere en Finlande pour rencontrer les plus grandes compagnies aériennes, lors du salon international de l’Aviation Connect Aviation Ce déplacement en Finlande a été l'occasion pour l’ONMT et l’ONDA de positionner le Maroc et plus particulièrement la ville de Tanger au cœur de l’industrie de l’aérien et du voyage en annonçant officiellement l’accueil de la 19e édition de Connect aviation, fait savoir la même source.

La ville de Tanger accueillera ainsi quelque 650 opérateurs de l’industrie aérienne dont plus de 75 compagnies aériennes et voyagistes et 280 aéroports représentés.